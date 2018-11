Gemeentesecretaris Apeldoorn na jaar alweer weg

RC Wings Klarenbeek decor van witwason­der­zoek: ‘Doorstart is door inval onmogelijk gemaakt’

26 november Modelvliegtuigwinkel RC Wings in Klarenbeek is decor van een witwasonderzoek. Vorige week deed de politie een inval en zijn eigenaren Danny B. en Connie van V. uit de gemeente Voorst korte tijd aangehouden en verhoord. Nu het bedrijf is gesloten laten de ondernemers in een verklaring weten dat alles is berust op een ‘preventieve inval’.