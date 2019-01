Gemeentevlogger blijft Apeldoorn voorlopig onveilig maken

Fotograaf hindert brandweer in Apeldoorn: ‘Redding vrouw in gevaar’

8:23 De hoogwerker van de brandweer heeft gistermiddag in Apeldoorn Zuid vast gezeten in de drek. Daardoor kon de ladder niet bij het balkon komen, waar een bewoonster van het brandende appartementencomplex naartoe was gevlucht. De brandweerwagen zat vast, omdat de chauffeur plots moest remmen voor een fotograaf.