Gemengde stoet wandelt door Apeldoorn voor vrede

Wegkijken

Ook in het veilige Apeldoorn is een vredestocht op zijn plaats, meent Dashorst. ,,Het gaat om bewustzijn. Vrede is niet vanzelfsprekend. We moeten eropuit, elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarom is het mooi dat er mensen met heel verschillende achtergronden aanwezig waren. Bovendien herinnert deze tocht er ons aan dat we niet moeten wegkijken van wat elders in de wereld gebeurt. We moeten verbonden zijn met verdrukten in andere landen.'' De vredestocht op nieuwjaarsdag werd voor de vierde keer in Apeldoorn gehouden. Inmiddels is het een traditie die blijft, ziet Dashorst.