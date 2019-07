Gemiddeld huis kost 308.000 euro, maar wat koop je daar eigenlijk in Oost-Nederland voor?

Volgens makelaarsvereniging NVM is de gemiddelde verkoopprijs van een woning in het tweede kwartaal met ruim zeven procent naar 308.000 euro. Wat koop je eigenlijk in Oost-Nederland voor zo’n gemiddelde huizenprijs? De Stentor gaat op huizenjacht.

Dieserstraat 32, Zutphen, 307.000 euro

Volledig scherm Dieserstraat 32, Zutphen © Funda

Deze stadswoning staat in hartje Zutphen te koop, in een rustig straatje op 2 minuten loopafstand van de historische binnenstad. Volgens Funda heeft het brede huis, waarvan de muren al staan sinds 1640 en waarvan de ruimtes zowel in de jaren 80 van de vorige eeuw als in 2006 zijn gemoderniseerd, een woonoppervlakte van 116 m² en een inhoud van 380 m³.

Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan 273, Apeldoorn, 309.500 euro

Volledig scherm Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan 273, Apeldoorn © Funda

Dit zeer ruime 5-kamerappartement ligt op loopafstand van het centrum van Apeldoorn. Het ligt op de begane grond met voor- én achterterras. In de ondergelegen parkeergarage is er een eigen parkeerplaats en berging. Het huis is gebouwd in 2013 en heeft een woonoppervlakte van 128m².

Grutto 23, Deventer, 309.000 euro

Volledig scherm Grutto 23, Deventer © Funda

Op zoek naar een ruim huis met vier royale slaapkamers en een diepe achtertuin? Dan is deze 2-onder-1 kap woning op een fijne plek in de Deventer woonwijk Groot Douwel misschien iets. Naast de woning, die vijf kamers telt, is voldoende plek voor de auto, op de eigen oprit.

Nunspeet, Vitringaweg 78, 309.000 euro

Volledig scherm Vitringaweg 78, Nunspeet © Funda

In Nunspeet staat deze hoekwoning te koop. Volgens Funda ligt dit uitgebouwde huis op een rustige plek met fraai uitzicht over openbaar groen en dichtbij het centrum van de Veluwse gemeente. Het huis heeft vier slaapkamers, een tuinkamer én ...een verzorgde tuin met stenen berging.

Cannenburch 86, Lelystad, 310.000 euro

Volledig scherm Cannenburch 86, Lelystad © Funda

Deze ruime en statige 5-kamerwoning met garage staat in een vrij nieuwe wijk ‘De Landerijen’ in Lelystad nabij een uitgestrekt recreatie- en natuurgebied. Het huis is aangesloten op stadsverwarming en maakt geen gebruik van gas, ook fijn.

Vlier 31-33, Giethoorn, 309.500 euro

Volledig scherm Vlier 31-33, Giethoorn © Funda