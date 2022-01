Gemiddelde van 1 ongeluk per maand is alweer gehaald op gevaarlijk kruispunt in Apeldoorn bij A1

Op sommige plekken in Apeldoorn zelf is het oppassen geblazen, maar hier is het helemaal gevaarlijk

In Apeldoorn zelf is er de zogenaamde ongelukskruising - waar de Asselsestraat en de Wilhelmina Druckerstraat elkaar treffen - en ook aan de Wapenrustlaan gaat het dit jaar geregeld verkeerd. Maar er is een plek waar het nóg gevaarlijker is: de Zutphensestraat (N345) ter hoogte van het A1-viaduct. Daar was het alleen vorige maand al vijf keer foute boel.

