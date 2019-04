Gemist? Baby geboren langs N50 bij Kampen en ‘King Kong’ op het stadhuis in Apeldoorn

Jouw regionieuws gemist?Een Duitse vrouw heeft woensdag op een parkeerplaats langs de N50 bij Kampen een kindje op de wereld gezet. De vrouw zat met haar man en zoontje in de auto toen haar bevalling ineens op gang kwam. Na de bevalling werd ze overgebracht naar Isala in Zwolle. Het Duitse gezin moet op een later moment wel terug naar Kampen om aangifte te doen. Dit was één van de meest opvallende berichten van afgelopen week. Een overzicht van de meest opmerkelijke verhalen van afgelopen week:

King Kong - Zijn het opnames voor een film of is er wat anders aan de hand? Inwoners van Apeldoorn werden deze wee ‘opgeschrikt’ door ‘King Kong’ op het dak van het stadhuis. Het blijkt te gaan om een kunstproject.

Trouwen - De 30-jarige Maxime Offerman uit Dronten trouwde zondag op televisie met Nick uit Vriezenveen. Het stel ontmoette elkaar voor het altaar, want het kersverse koppel deed mee met het programma Married At first Sight.

Hoveniers - Drie houten schuurtjes in dezelfde straat in Deventer vlogen donderdag in brand. Mogelijk waren hoveniers verantwoordelijk voor de brandjes. Kort voor de uitbraken gingen hoveniers met een onkruidbrander langs de schuurtjes.

Rotgevoel - Een agente uit Zutphen deelde haar verhaal over een melding van vernielingen bij een oudere vrouw. Jaren later ging ze voor een andere melding, dit keer een inbraak, weer naar hetzelfde adres toe. Tot tweemaal toe vertrok met ze met een rotgevoel bij de woning.