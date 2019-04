Gemist? Brand in verslavingskliniek Ugchelen, Wietse uit Deventer getuige van aanslagen in Sri Lanka

Brand in historisch gebouw versla­vings­kli­niek in Ugchelen is ‘best heel trauma­tisch’

21:42 Er was nog een plan om eieren te gaan verstoppen en zoeken. Maar het personeel van verslavingskliniek De Wending bij Ugchelen heeft eerste paasdag te veel omhanden om dat door te laten gaan. Na de verwoestende brand van afgelopen nacht moeten er praktische zaken geregeld, en gebeurtenissen verwerkt. ,,Het was best heel traumatisch.’’