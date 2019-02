Gemist? De scheur die geen scheur bleek. En: porno in de klas was vermoedelijk geen valstrik

SCHEUR

Bij een inspectie van de parkeergarage onder het stadhuis in Apeldoorn zijn in het plafond scheuren ontdekt. Die leveren volgens de gemeente ‘geen acuut’ gevaar op. Schoonmakers ontdekten donderdagavond in vloer van de centrale hal van het stadhuis ook al een grote scheur. Het gebouw werd daarop uit voorzorg ontruimd. Later op de dag bleek de scheur toch niet echt een scheur, meldde de gemeente.

TREINVLUCHTERS

De politie heeft vanmorgen op station Twello vijf mannen uit een trein gehaald en aangehouden. Ze waren op de vlucht nadat hun auto was gecrasht, maar konden met behulp van een politiehelikopter getraceerd worden. Veel Twellonaren werden vrijdagochtend wakker door het lawaai van de laag vliegende politiehelikopter. ,,Het was denk ik tegen een uur of half zeven, zeven uur, dat ik wakker werd van het lawaai’’, zegt een Twellonaar die pal tegenover het station woont.

PORNO IN DE KLAS

Het Staring College in Lochem is volop bezig met het onderzoek naar de docent die gistermiddag tijdens de les porno keek op zijn computer en dit per ongeluk projecteerde via de beamer. Geruchten dat de man erin zou zijn geluisd worden in het onderzoek meegenomen, maar zijn volgens de schoolleiding vermoedelijk niet waar. ,,Daar hebben we geen aanwijzingen voor.’’ Ook na een dag onderzoek bleef de school bij dat vermoeden.

FvD HOUDT ZICH STIL

Lijsttrekkers reageren niet op vragen. Partijprogramma’s? Niet te vinden. Openingsdebat in Overijssel? Afgezegd. Promotiefilmpje in Flevoland? Nee, bedankt. Forum voor Democratie doet wel mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar houdt zich oorverdovend stil. (PREMIUM)

DODELIJK ONGEVAL

Bij een verkeersongeval op de Europaweg in Apeldoorn is een fietser om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. Het ongeval vond plaats vlakbij het politiebureau aan de Europaweg. Het gaat om een aanrijding tussen een fietser en een auto. Hulpdiensten hebben nog wel geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar konden niets meer voor de persoon doen.