Gemist? De tijgermug duikt op in onze regio en drakenbootrace eindigt in huwelijk

De tijgermug is gespot in Hardenberg en Lelystad. De Stichting Stop Invatie Exoten vindt dat het leger moet worden ingezet om de mug te bestrijden. En bij de drakenbootrace in Apeldoorn vond dit weekend wel een heel bijzonder een huwelijksaanzoek plaats. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Tijgermug duikt op in Lelystad en Hardenberg

,,Zet het leger in om deze mug te bestrijden", vindt Wilfred Reinhoud van de Stichting Stop Invasieve Exoten, nadat de tijgermug ook ik gespot in Hardenberg en Lelystad. ,,Dat hebben ze in Brazilië ook gedaan, waar 80.000 soldaten op zoek gingen naar het insect. Het is een relatief goedkope oplossing, aangezien de militairen toch al betaald worden." De NVWA komt alleen in actie als de mug echt wordt aangetroffen.

Volledig scherm Particia Nieuwenpoort en Sven Fetlaar worden op het podium van het Drakenbootfestival opnieuw in het huwelijk verbonden © Hemmy van Reenen

Bijzonder huwelijksaanzoek bij drakenbootrace in Apeldoorn

Nietsvermoedend staat Sven Fetlaar (40) uit Apeldoorn zondag op het podium bij het Drakenbootfestival. Zijn buurtteam van de Gentiaanstraat won de originaliteitsprijs, omdat ze allemaal in bruidskleding meededen aan de race. Doorgestoken kaart blijkt even later, als zijn vrouw Patricia Nieuwenpoort (34) hem ten huwelijk vraagt. Ze hadden drie jaar geleden op hun trouwdag afgesproken om tien jaar later opnieuw te trouwen, maar het is nog de vraag of Sven dat haalt. Hij kreeg in december te horen dat hij kanker heeft. Dus trouwde presentator Tom van Zevenbergen, bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Apeldoorn, het stel voor de tweede keer.

Zwanger terwijl andere kind voor leven vecht

De Nunspeetse wethouder Marije Storteboom (38) is weer aan het werk na een bewogen periode. Haar dochter Kathie (3) vocht voor haar leven, omdat haar lichaam bacteriën niet bestrijdt. Hierdoor kan koorts al levensgevaarlijk zijn. Ze moest hiervoor een stamceltransplantatie en chemokuren ondergaan, terwijl Marije hoogzwanger was van Baby Valerie.

Volledig scherm Wethouder Marije Storteboom Nunspeet met dochters Kathie en Valerie © Vakfoto Van Der Beek

Gemengde reacties op komst rapper Boef naar Zwolle

Rapper Boef komt naar Zwolle, maar niet iedereen is daar blij mee. De rapper, die eind september optreedt in Hedon, zorgde begin dit jaar voor ophef door drie dames 'kechs' (hoeren) te noemen. De reacties hierop zijn wisselend, maar voor Hedon is de kous allang af. ,,Met de komst van Boef naar Hedon gaat een droom van behoorlijk wat jongeren in vervulling."

Zwembadsoap in Deventer

Buurtbewoners van de wijk het Rode Dorp in Deventer hadden het zich mooi uitgedacht. Een eigen zwembad midden op de stoep, zodat kinderen die een bezoekje aan het zwembad niet kunnen betalen ook kunnen zwemmen. Helaas stak de gemeente daar een stokje voor vanwege veiligheidsredenen. In overleg werd het zwembad naar twee voortuinen verplaatst. Opgelost, zo leek het, totdat woningcorporatie Rentree zich er mee ging bemoeien en vindt dat het bad daar weg moet. Wordt ongetwijfeld vervolgd.