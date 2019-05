Gemist? Duitse man ontvoerd in Nijbroek En: Stadion Go Ahead Eagles rookvrij

Ontvoering - In Nijbroek is vorige week vrijdag een Duitse man onder dreiging van een wapen ontvoerd. Het gebeurde bij de rotonde die de Vaassenseweg met de Middendijk verbindt. De man is later weer vrijgelaten door zijn ontvoerders. Een passantenonderzoek heeft vrijdagochtend acht getuigen opgeleverd.

Rookvrij - In het stadion van Go Ahead Eagles mag vanaf volgend seizoen in 3 van de 23 vakken niet gerookt worden. De club zegt daarmee tegemoet te komen aan een al langer bestaande wens onder supporters die hinder ondervinden van rook op de tribune.

Door het lint - Een 39-jarige man uit Bathmen moet vier maanden de cel in omdat hij een agent met een mes te lijf ging toen hij uit zijn woning dreigde te worden gezet. De Bathmenaar ging volledig door het lint: ,,Hij stond krachtig op hem in te hakken.’’

Dodelijke aanrijding Harderwijk - Dimitri S. hoorde vandaag voor de rechtbank in Zutphen, voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in Harderwijk augustus 2017, een gevangenisstraf eisen van vijf maanden. De toen 19-jarige Dimitri S. schepte de overstekende fietser met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur. De weduwe van Remco, Felicia Andringa, hield vandaag een dramatisch betoog in rechtbank.

PREMIUM - verhaal van de dag

Hoe zit het nu met de opgestapte redactie van De Wijkkijker in Apeldoorn?