Gemist? Fietser neergestoken in Apeldoorn, treinverkeer bij Hardenberg en Raalte plat na blikseminslagen

Volgeboekt! Camping in Hoenderloo profiteert van hete zomer vorig jaar

12:00 Zijn camping De Pampel in Hoenderloo is deze zomer zo goed als volgeboekt. Vele kinderen, jonge ouders, opa’s en oma’s genieten zichtbaar op deze vrijdag. Eigenaar Harry Uithol kijkt tevreden toe. Maar in de aanloop naar deze zomer kreeg Uithol een zware klap te verwerken met de verdrinking van een 18-jarige vrouw in het zwembad van de camping. ,,We moeten dit, hoe moeilijk ook, achter ons laten”.