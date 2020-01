Gemist? Mysterieuze minivan houdt de gemoederen bezig en Zwols Weeshuys ineens te koop

Na anderhalf jaar is er eindelijk een openhartig interview met Edwin Evers, een mysterieuze mini Van houdt de gemoederen bezig en in Apeldoorn gingen hele dure auto's in vlammen op. Een overzicht van de opvallendste berichten van de afgelopen week.

Ademhalingsmaskers voor China

Het coronavirus dat is uitgebroken in China zorgt voor veel onrust bij Nederlands. Er is een run op de ademhalingsmaskers, die veel Chinezen nu moeten dragen. Erik Bouwknegt uit Hasselt levert die maskers en heeft naar eigen zeggen 'goud in handen.’ En hoewel hij ze best voor het dubbele kan verkopen, doet hij dat niet.

Edwin Evers

Media-allergieën, zijn allereerste liefde en zijn overleden vader. Het duurde anderhalf jaar, maar eindelijk kreeg onze verslaggever het voor elkaar om Edwin Evers te interviewen. De Hardenberger legt uit waarom hij in eerste instantie weigerde, en vertelt daarna openhartig over zijn leven: ,,Ik haal een jeugddroom in.’’

Mysterieuze minivan

Een grijze Chrysler Voyager, met een Brits kenteken, staat al sinds december met een lekke band en ingeslagen ruit in 't Loo. Wat is het verhaal achter deze auto? Achter de voorruit heeft de bestuurder een briefje achtergelaten: ‘Broken down. Be back in january.’ En dat is reden voor de gemeente om nog niet meteen de afsleepdienst te bellen.

Dure auto's gaan in vlammen op

Een duur brandje in Apeldoorn afgelopen week. Een Mercedes Benz en een Ferrari zijn allebei in vlammen opgegaan. De auto's stonden naast elkaar op de oprit van naast elkaar gelegen villa's. Het waren autobrand nummer drie en vier in de straat in anderhalve maand tijd. Wie heeft het gemunt op de Apeldoornse eigenaren van EuroParcs?

Huh? Het Weeshuys staat te koop

In Zwolle verscheen afgelopen week ineens eetcafé Het Weeshuys op Funda. Een ‘onverwachte en opmerkelijke’ zet, merkten de eigenaren. Hun telefoon stond roodgloeiend nadat het nieuws bekend werd. De reden voor de verkoop van het populaire eetcafé is dat de eigenaren zich meer willen focussen op hun foodtrucks, Het Eethuys en ‘snackbar 2.0'.

Atoomvrije bunker in Holten