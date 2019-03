Gemist? Mysterieuze zwarte kastjes in Apeldoorn en vrolijke verkeersregelaar Johan

HHC Hardenberg - Johan Derksen ging maandagavond helemaal los op voetbalclub HHC Hardenberg. In het televisieprogramma Veronica Inside slachtte de voetbalanalist de voetbalclub nadat hij in het weekend de wedstrijd tegen Barendrecht zag. ,,Ze kunnen met één been een bal schoppen en met het andere been kunnen ze niets. (...). Ze hadden mij moeten betalen dat ik die anderhalf uur uitgezeten heb. Het is echt bedroevend hoor dat niveau (...). Als je geen supporter bent van zo’n dorpsclub is het helemaal niet leuk om naar te kijken,” oreerde Derksen.