Gemist? Ook jongen (15) uit Lochem overleden na auto-ongeluk en Martien lost mysterie op

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws te volgen vandaag? Geen probleem, we praten je bij. Dit was het nieuws van donderdag 27 augustus.

Twee dodelijke slachtoffers - Na een ernstig ongeluk in Markelo zijn twee mensen uit Lochem om het leven gekomen. Door een nog onbekende oorzaak, botste een auto tegen een boom. Vanochtend maakte de politie bekend dat een 19-jarige vrouw uit Lochem daarbij om het leven kwam. Vier andere inzittenden raakten gewond. Eén van hen, een 15-jarige jongen, was er ernstig aan toe en overleed later vandaag aan zijn verwondingen.

Linkerschoenen in de aanbieding - Nooit gedragen linkerschoenen in maat 37. Melissa van Gelder uit Nijkerk heeft er een heleboel in de aanbieding. Vanwege haar amputatie, inmiddels ruim 20 jaar geleden, heeft ze alleen rechterschoenen nodig. Het resultaat? Een berg aan gloednieuwe linkerschoenen. Ze vindt het zonde om de schoenen weg te gooien en zoekt daarom naar geïnteresseerden.

Martien lost mysterie op - Maxime Meiland (24) heeft een nieuwe vriend. Ze is als een blok gevallen voor cameraman Leroy Molkenboer. De jongste dochter van realityster Martien deelde gisteren een familiefoto, waarop te zien is hoe Maxime haar hand op de schouder van een tot dan toe onbekende blonde adonis heeft gelegd. Volgers van Maxime overspoelden haar daarop met vragen. Martien bevestigt nu het prille liefdesgeluk. ,,Het klopt en het is hartstikke leuk.’’

Waar is Dennis Schoonhoven - Sinds gisterochtend is de 25-jarige Dennis Schoonhoven uit Apeldoorn vermist. Hij vertrok vanuit een instelling aan de Deventerstraat, maar keerde niet meer terug. De politie roept burgers op om uit te kijken naar de jongeman. Familie, vrienden, politie en reddingshonden hebben de hele dag naar hem gezocht. Vanavond is de zoektocht verder uitgebreid.

Toch niet voor tweede keer besmet - De bejaarde bewoonster in Wapenveld die begin augustus overleed, was niet voor de tweede keer besmet met het coronavirus. Kort voor haar dood, testte ze positief. De eerste keer was in het voorjaar. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat een eerdere besmetting bij haar voor een tweede keer werd aangetoond. Het gaat dus niet om een herbesmetting, maar om ‘een oude infectie’.

Einde van een tijdperk - Joke (72) en Ton (75) Geertman uit Deventer stoppen met hun atelier. Al meer dan 70 jaar stond hun zaak op 5 december vol met mensen die zich - met kostuums, pruiken en schmink - lieten omtoveren tot hulp-sint of piet. De corona-crisis, de discussie rond zwarte piet en hun leeftijd, zijn de redenen dat ze de deur sluiten.

