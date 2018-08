Gemist? Opgesloten schippers eerder vrij en massale vechtpartij in Hasselt

Gelderland blijft koploper in prima kam­peer-maan­den

11:50 Het was op Nederlandse kampeerterreinen in het eerste halfjaar van 2018 een stuk drukker dan vorig jaar. In Overijssel, Flevoland en Gelderland was de groei nog sterker dan het landelijk gemiddelde, waarbij Gelderland de positie als absolute kampeerprovincie verstevigt.