Gemist? Papierrecyclingbedrijf in Staphorst ging in vlammen op en geen bewijs dat Lamberta de V. haar echtgenoot doodstak

Brand - Staphorst is vannacht opgeschrikt door een enorme brand bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki in het dorp. De brandweer laat het door brand verwoeste pand van papierrecyclingbedrijf Huhtamaki slopen. De ontmanteling is nodig om bij de laatste brandhaarden te kunnen komen.

Buren van de afgebrande papierverwerker Huhtamaki in Staphorst schrokken ‘s nachts wakker van sirenes of van knallen. ,,Ik keek uit het raam en zag gelijk dat ereen grote brand was.”

Teken - Ruim 15.000 teken uit alle delen van het land worden op dit moment onderzocht door wetenschappers van de Wageningen Universiteit (WUR) in het kader van een onderzoek naar het voor de mens gevaarlijke ‘tekenvirus’ TBE. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken hoe het virus zich verspreidt. In drie jaar tijd zijn zes mensen er flink ziek door geworden. Het meest recente geval deed zich deze vorige week voor in Twente.

Publiekslieveling - Met vertrek publiekslieveling Thomas Verheydt gaat ook uithangbord van GA Eagles weg.... Wat nu? Thomas Verheydt heeft voor twee seizoenen getekend bij Almere City FC. Verheydt speelde nog geen wedstrijd voor GA Eagles in de voorbereiding vanwege een slepende hielblessure, maar stond in de belangstelling van meerdere clubs.

Volledig scherm Thomas Verheydt nog als uithangbord van GA Eagles. © GA Eagles

Vrijgesproken - Lamberta de V. (67) uit Apeldoorn is vrijgesproken voor de gewelddadige dood van haar man, Hans Jager. Dat blijkt uit het vonnis van de rechter in Zutphen. Justitie had 10 jaar cel geëist voor doodslag. Volgens de rechter is er geen wettig en overtuigend bewijs dat De V. haar partner doodstak.

Advocaat Wiel Fleuren is opgelucht en blij nadat zijn cliënt Lamberta de V. (67) uit Apeldoorn eerder deze dag werd vrijgesproken van de moord op haar man. ,,Het is een hele zuivere uitspraak, die de rechtbank heel goed heeft afgewogen.’’ Deze vrouw heeft langer dan een jaar onschuldig in detentie gezeten. Een schadevergoeding vragen is dan het minimale wat je kan doen voor je cliënte.’’

‘30-km’-stickers - Ze zijn het gescheur zat. Buurten voeren daarom soms actie door ‘30-km’-stickers te hangen op 50-wegen. In Apeldoorn werkte de gemeente zelfs mee aan zo’n illegale bordenactie. Verkeersdeskundige Hornman: ,,Krankzinnig.’’

