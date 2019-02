Gemist? PEC blijft ongeslagen. En: tienermeiden getraumatiseerd door politie

video Wat deed de politie fout bij aanhouding van twee tienermei­den in Apeldoorn?

14:53 Ze werden uitgescholden door agenten. Zaten urenlang vast. Mochten niet met hun ouders praten en waren doodsbang. Twee Apeldoornse tienermeiden liepen een trauma op door het optreden van de politie nadat ze werden verdacht van het stelen van een lippenstift. Hoewel hun onschuld snel vast stond, ging de verdenking pas later met veel moeite van tafel. De ouders zijn woedend: ,,In plaats van sorry te zeggen blijft de politie in zijn eigen leugens geloven.’’