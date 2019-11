Gemist? Protesterende boeren in Apeldoorn en frauduleuze geurproeven bij politie Oost-Nederland

Succesje voor honderden boze boeren: water­schaps­be­las­ting minder fors omhoog

19:53 De percentages duizelen honderden boze boeren voor de ogen. Door de urenlange discussie dreigt het melken in de avond erbij in te schieten. Maar hun protest bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn vanmiddag bereikt het doel. De stijging van de waterschapsbelasting wordt deels teruggedraaid.