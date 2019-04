Gemist? Verzekeraar keert ‘zeldzaam hoog bedrag’ uit na rampzalige Koninginnedag. En: bodycams in trein

ZELDZAAM HOOG

De 4,5 miljoen euro die SNS Reaal na het Koninginnedagdrama van 30 april 2009 heeft uitgekeerd, is een zeldzaam hoog bedrag. Dat zegt woordvoerder Hidde Kuik van de verzekeraar. De zwarte Suzuki Swift waarmee Karst Tates vandaag exact tien jaar geleden in Apeldoorn zeven mensen doodde en twintig verwondde was WA-verzekerd bij de Utrechtse maatschappij.

VEILIG

Vervoerder Keolis wil conducteurs uitrusten met een camera die gewelddadige incidenten moet voorkomen. De vakbonden zien het als een belangrijke stap, want volgens hen is de veiligheid ‘ernstig in het geding’.

HERDENKEN

Zeven dodelijke slachtoffers, een aanslag op het koningshuis. Apeldoorn en Nederland in shock, tientallen gewonden. Een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis kun je 30 april 2009 gerust noemen. Toch is er geen jaarlijkse herdenking van dit drama. Waarom eigenlijk niet? ,,Je haalt oude wonden open.’’

VLOGGER VLUG CEL IN

De 22-jarige vlogger Tim van Teunenbroek, voorheen werkend onder de naam Snapking, heeft dinsdag 3 maanden jeugddetentie waarvan 2 maanden voorwaardelijk opgelegd gekregen. De man uit Almere dwong een minderjarig meisje tot het maken van seksfilmpjes. Van Teunenbroek werd vorig jaar mei in Zwolle nog veroordeeld voor belediging van een jongen met het down-syndroom in Zwolle.