Gemist? Vrachtwagen valt om en 'overvalseizoen' begonnen

Een vrachtwagenchauffeur was in Kampen 35 ton zand aan het lossen toen zijn vrachtwagen kantelde. De chauffeur liep meerdere botbreuken op, aan zijn pols en enkel. ,,Hij voelde dat-ie ging kantelen, toen wilde hij eruit springen aan de stuurkant. Toen heeft hij er toch tussen gezeten.''

Overvalseizoen begonnen

Apeldoorn wordt momenteel geteisterd door overvallen. In anderhalve week tijd was het raak bij een tankstation, een cafetaria en een dierenspeciaalzaak. Dnsdagmiddag werd ook een woning overvallen. Of er een verband is tussen de zaken, is niet bekend. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Woning in beslag genomen om Facebook-handel

Een man en vrouw uit Olst boden vanuit hun woning spullen aan: valse merkkleding en nep-parfum. De FIOD deed een inval en nam verhuisdozen vol met spullen, 8000 euro aan contanten én de woning van het duo in beslag. Het Olster man en vrouw hebben met hun illegale handel vermoedelijk voor ruim 100.000 euro aan belastingen ontdoken.

De Noord-Zuid-lijn van Overijssel

Dat de bodem van de vernieuwde treinverbinding tussen Zwolle en Kampen te slap blijkt voor een snelle trein, kan ook in politiek Den Haag op flink wat ongeloof rekenen. Een 'nationale blunder' vindt de SP. Volgens de PVV heeft Overijssel hiermee een eigen 'Noord-Zuid-lijntje', verwijzend naar de jarenlange problemen met de metrolijn in Amsterdam.

Bosneger

De Deventer kapper Ad Peters zorgde voor nogal wat ophef met zijn opmerking over kroeshaar in het lifestyle-programma 'Bubbels en Gloss' op RTL4: ,,Je wilt er niet altijd als een bosneger bij lopen'', merkte Peters op. Er kwamen vele honderden reacties op en de producent van het programma liet daarop weten dat Peters' het nooit 'als kwetsend of racistisch bedoeld' heeft.

Staat er ineens een bebloede man voor je deur...

Het zal je maar gebeuren: wordt er 's avonds laat aangebeld, doe je de deur open, staat er een bebloede man voor je deur. Het gebeurde vorig weekend in Joppe. De man vertelde te zijn mishandeld. Een bloedspoor leidde de politie naar twee verdachten in een huisje in het bos. Ze werden opgepakt maar zijn inmiddels weer vrij.

Zwaargewond na rondje karten