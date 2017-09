Gemist? Woede over vliegroutes woedt voort en Terror Teun is niet meer

'Bullshit!', die opgekropte woede kwam naar buiten bij een avond over de vliegroutes naar Lelystad Airport. Het geluid dat dat met zich mee zal brengen werd in de regio besproken én in Den Haag. Andere dingen die de aandacht vroegen: Hert Terror Teun kwam om het leven en brutale koperdieven maakten met hun buit meteen een rondje langs ijzerhandelaren.

1. Vliegroutes boven regio - Hans Alders bleef kalm toen hij in Zwolle een menigte moest toespreken over de plannen met het luchtverkeer. Ook de Europese verkeersleidersorganisatie Eurocontrol deed een duit in het zakje en stelde dat de snelle opening van Lelystad Airport niet in gevaar komt als onderzoek wordt gedaan naar een alternatief dat Teuge Airport ontziet. In Dalfsen was te horen hoe zo'n vliegtuig dan eigenlijk klinkt als het overkomt. Het onderwerp werd ook besproken in de Tweede Kamer, wij maakten een live-blog.

2. Dodelijke ongelukken - Er vielen veel dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren deze week. Zo overleed een 28-jarige motorrijder uit Kampen aan de gevolgen van een ongeluk in Zwolle. Zijn 24-jarige weduwe vertelt: ,,Ze hebben er alles aan gedaan om hem te redden. Er is vier uur lang geopereerd, maar om acht uur ’s avonds is hij overleden." Op de N50 reed een vrachtwagen achterop een stilstaande auto met fatale gevolgen. Een 19-jarige automobilist kwam bij Hardenberg, net over de grens met Duitsland, in het verkeer om het leven. Bij Giethoorn werden de 2 lichamen van Poolse arbeiders gevonden, die eerder met hun auto de vaart in waren gereden.

3. Wildplassen - Wildplassen leek tot voor kort iets dat vooral mannen doen, maar daar kwam ('door overmacht') verandering in. Navraag leert dat het wel vaker voorkomt dat vrouwen zich ook schuldig maken aan wildplassen. We hebben een kaartje gemaakt met politiecijfers voor een overzicht.

4. Terror Teun dood - Het zal je gebeuren: Schuif je de gordijnen open ligt daar een dood edelhert in je tuin. Een inwoonster van Apeldoorn overkwam het. Zij vond Teror Teun, het bejaarde edelhert dat zijn bijnaam had verdiend aan zijn brutale gedrag in de woonwijk.