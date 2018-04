Geniet nog maar even van het mooie weer: onweer en hagelbuien op komst

video Hoofd Tuindienst Paleis Het Loo heeft weinig tijd om van tuinen te genieten

21 april In 1983 maakte Willem Zieleman, nu hoofd van de Tuindienst van Paleis Het Loo, het staartje mee van de restauratie van het paleis en de tuinen. Nu het paleis ruim dertig jaar later dicht is voor een grootschalige verbouwing en renovatie, ligt de nadruk meer en meer op de tuinen, die wel 'gewoon' open zijn. Wat komt er kijken bij het onderhoud van de 2,5 kilometer graskanten in de Boventuin, de in totaal 27 kilometer lange haagjes van Japanse hulst en de fonteinen in de paleistuinen?