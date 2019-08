Gerard (80) uit Beekbergen ziek van iets heel smerigs in AH-dubbelvla

videoHij smulde graag van een schaaltje dubbelvla, maar voorlopig niet meer... De viezigheid die hij tegenkwam in zijn chocolade-vanillevla van Albert Heijn is hem slecht bekomen, zegt Gerard Hennekes (80) uit Beekbergen. Hij wil van AH weten wat er in dat pak zat. Om te kunnen doorgeven aan zijn arts, zegt hij. Want hij heeft nog steeds klachten.

,,Nadat ik een schaaltje vla had gegeten kreeg ik in bed last van krampen, die daarna niet verdwenen’’, zegt Hennekes. ,,De dagen daarna nam ik weer een schaaltje. Op de derde dag proefde ik harde stukjes en maakte ik het pak open. Ik zag een heel raar stuk, met schimmel erop.’’

Volledig scherm Gerard Hennekes uit Beekbergen werd ziek nadat hij chocolade-vanillevla van Albert Heijn at. Er bleek iets heel smerigs in het pak te zitten. © Gerard Hennekes

Antibiotica

Inmiddels is hij twee antibioticakuren verder, zegt Hennekes - ,,ik ben m'n hele leven niet zo vaak bij de dokter geweest’’ - en begin volgende maand wordt hij verder onderzocht. ,,Ik ben direct met het pak naar de winkel in Beekbergen gegaan. Die heeft het doorgespeeld naar het hoofdkantoor, met mijn gegevens erbij. Maar in anderhalve maand heeft dat vanuit het hoofdkantoor niks opgeleverd... Dat vind ik slecht, terwijl ze in de winkel wel heel erg hun best voor me deden. De eigenaar is van de week zelfs nog bij me thuis geweest.’’

Volledig scherm De viezigheid uit het pak dubbelvla, op een papiertje. © Gerard Hennekes

Zijn klachten - ,,ik heb wisselend pijn, slik pijnstillers’’ - kunnen in principe ook door iets anders zijn veroorzaakt, beseft hij. ,,Maar het is wel heel toevallig dat het na het eten van die vla begon... Daarom zou ik zo graag willen weten wat ik precies heb gegeten.’’

Lekkage

Een woordvoerster van Albert Heijn stelde gisteren in een reactie dat de klacht is ‘gemeld bij onze afdeling kwaliteit en de leverancier van het product’. ,,Daar is onderzoek gedaan’’, stelt ze. ,,Schimmel kan ontstaan door een lekkage in het pak waardoor de houdbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden. Deze afwijking is zeer zichtbaar (je ruikt, proeft en ziet schimmels) en is doorgaans ook onschuldig als het om voedselveiligheid gaat. Het is voor ons daarom lastig een relatie te leggen tussen het product en de gezondheidsklachten die meneer heeft.’’