Gerard uit Apeldoorn spaart gewichtjes en doet unieke vondst: ‘Na 1875 werden ze verboden’

Over de Tong Bij dit restaurant aten wij het beste in Oost-Nederland: ‘Smaken komen compleet onverwacht op je bord’

December, het is weer de maand om terug te kijken naar een jaar vol wisselende, voorspelbare, tegenvallende, maar gelukkig ook verrassende restaurantbezoeken. Wat hebben we er veel gehad en wat zijn we benieuwd naar de uitblinkers van 2023.

30 december