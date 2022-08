Gerard van H. wil naar huis om zijn dakloos geraakte vrouw en dochter te helpen, maar dat mag niet

Weer uitstel in strafzaak voormalige directeur vakantie­par­ken die wordt verdacht van verkrach­ten oppas: ‘Ongehoord!’

Opnieuw is de strafzaak tegen de 36-jarige Apeldoorner Ferris van H. aangehouden. Het voormalige directielid van vakantieconcern Topparken in Lunteren wordt ervan verdacht dat hij drie jaar geleden samen met een andere directeur tijdens een vakantie in Frankrijk een twintigjarige oppas heeft verkracht.

19 augustus