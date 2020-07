Gerben overleed in 1976 in Apeldoorn, nu verschijnt zijn oorlogsroman

Eerlijk­heid in Apeldoorn: hulpverle­ner Sietse heeft zijn kostbare portemon­nee weer terug

27 juli Waarschijnlijk had er al niemand meer vertrouwen in de medemens dan Sietse van der Wal. Sinds vandaag is het schier onmogelijk. Toen hij gisteren in Apeldoorn iemand in nood hielp, raakte de inwoner van Almere zijn portemonnee kwijt . Maar hij heeft 'm weer terug. Met inhoud!