Dit weten we tot nu toe over de kwartsste­nen in Apeldoorn: acht vragen en antwoorden

Woede, angst en onbegrip: bewoners in Apeldoorn maken zich grote zorgen om oude stenen die een halfjaar voor hun deur hebben gelegen. ProRail en bouwbedrijf BAM werkten er zónder de juiste vergunning met die stenen, waarbij mogelijk kankerverwekkend stof vrijkwam. Hoe kon het zover komen? En wat is precies het gevaar? Dit is wat we tot nu toe weten.