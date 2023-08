Auto van Marc P. (49) vol met wapens en drugs: ‘Ik werd bedreigd’

Een vuurwapen, gaspistolen, munitie, drugs en honkbalknuppels. Het lag in de auto van Marc P. (49) uit Arnhem, die een steekwerend vest droeg en werd betrapt in Beekbergen. Zelf stelt hij ‘geen kwaad in de zin’ te hebben en speelt er wat anders. ,,Ik wil de zwarte bladzijdes uit mijn leven verbranden.”