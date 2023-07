Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Apeldoorn vandaag

Flinke verkeers­hin­der door ongelukken op de A1 richting Apeldoorn: Weg tussen Stroe en Kootwijk lange tijd dicht

Op de A1 heeft ter hoogte van afrit Hoenderloo een kop-staartbotsing plaatsgevonden. Daardoor ontstond een flinke file in de richting van Apeldoorn. In de staart van die file vond een tweede botsing plaats. De linkerrijbaan tussen Stroe en Kootwijk is lange tijd dicht geweest.