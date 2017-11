Gerhard (42) uit Apeldoorn viert de feestdagen met Playmobil

VideoOok voor de nieuwe aanwinsten Sint 7 en Sint 8 is er plek achter de voorruit van de woonkamer. Gerhard Spijkerbosch (42) kijkt niet op een poppetje meer of minder als hij met Playmobil het Sinterklaasfeest centraal zet.

Het raam van de woonkamer is omgebouwd tot etalage en iedereen die door de Debussylaan in Apeldoorn-Zuid komt, kan er van meegenieten. Omdat Sinterklaas het verdient én omdat Playmobil zo leuk is. Van het Duitse speelgoed heb je niet snel teveel, vindt iedereen in dit gezin in Apeldoorn-Zuid.

,,Zeker 180 Curver-bakken vol'', schat moeder Joyce (40) de verzameling. Hoeveel precies weet niemand, want inmiddels is er zoveel dat een flink deel elders in de wijk opgeslagen staat. Zes dierentuinen, verschillende circussen, piratenboten en duizenden poppetjes.

Funpark

Zo'n twintig keer bezocht het gezin het Playmobil FunPark. De eerste keer deden Gerhard en Joyce dat trouwens met z'n tweeën; nog voor de kinderen waren geboren. ,,We hebben zo'n lol gehad.''

Justian, Caya en Yaella (nu 14, 12 en 10 jaar) hebben de liefde voor Playmobil moeiteloos overgenomen. En dus vermaakt iedereen zich als het gezin weer naar Dietenhofen in Duitsland gaat, waar een Playmobil-fabriek en outlet-winkel staan. ,,Dat is de enige winkel waarin iedereen van ons heel blij is.''

Belegging

Quote Ik vind het heel moeilijk om het te laten liggen, ook al heb ik het al. Gerhard Spijkerbosch Ook op een rommelmarkt of beurs kan het raak zijn. Gerhard: ,,Ik vind het heel moeilijk om het te laten liggen, ook al heb ik het al.'' Niet dat er op los wordt gekocht. Sommige dingen zijn gekregen en het kopen gebeurt liefst tweedehands. Desondanks heeft de hobby al enkele duizenden euro's gekost. Daar staat tegenover dat sommige sets een regelrechte belegging zijn. Zeldzame doosjes en een 'poppetje' van 1,80 meter hoog bijvoorbeeld. ,,Die stond een tijdje hier, maar die wil je niet eeuwig in de woonkamer.''

Een kerstopstelling voor een paar weken wel. Voor het eerst zo'n acht jaar geleden toen Gerhard (,,Hij is katholiek'') over een kerststalletje begon, legt Joyce uit. ,,'Dat is goed', zei ik, 'Maar dan een stalletje van Playmobil'.'' Zo geschiedde. Tegenwoordig komt er eerst medio november een Sinterklaas-scène in de woonkamer. Met ruimte voor negentien donkerbruine pietjes, maar niet voor discussie. ,,We hebben er nog nooit een negatieve reactie op gehad.''

Rosa-serie

Mensen lopen speciaal langs hun huis. Een blikvanger in het tafereel is een groot huis. ,,Rosa-serie, nummer 5300'', zegt Joyce uit het hoofd. ,,Volgend jaar wil ik het uitbreiden'', kondigt Gerhard aan. ,,Ik had dit jaar wat weinig tijd.''

Op 6 december begint de opbouw met kerst-Playmobil. En komend voorjaar is er een primeur: Paashazen-Playmobil. Want ja, ook dat bestaat.