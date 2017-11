Gerichte jacht moet zwijnenterreur camping 't Schinkel stoppen

Met het gericht jagen op een specifieke groep zwijnen, hoopt de provincie Gelderland voorlopig een einde te maken aan de zwijnenoverlast waar camping 't Schinkel in Hoenderloo mee heeft te kampen. In de tussentijd wordt de zoektocht naar een structurele oplossing voortgezet, aldus woordvoerder Rianne Tol.

Vanwege aanhoudende zwijnenoverlast overweegt Harry Uithol de stekker uit 't Schinkel te trekken. ,,Als er geen structurele oplossing wordt gevonden, zit er helaas niets anders op." De ondernemer is inmiddels gestopt met het herstellen van de schade die wordt veroorzaakt door de zwijnen. ,,Dat heeft namelijk geen zin. Want telkens als we een verwoest grasveld hebben gerepareerd, kunnen we de volgende dag opnieuw beginnen. Dan hebben de zwijnen de boel namelijk weer overhoop gehaald."

Zwakke plek

Omdat de provincie Gelderland de afgelopen week druk is geweest met het herstellen van het hekwerk dat 't Schinkel en de rest van het dorp moet beschermen tegen oprukkende wilde zwijnen, valt het de laatste paar dagen mee met de overlast. Volgens Uithol is het echter een kwestie van tijd voordat de varkens weer een zwakke plek vinden en toch zijn terrein weten te bereiken. ,,Je ziet aan de verse sporen dat ze wel hebben geprobeerd om eronderdoor te kruipen. Dat gaat ze vanzelf weer lukken. Het huidige hekwerk volstaat namelijk niet meer. Dat moet worden vervangen."

Kosten

De vraag is alleen: wie gaat dat betalen? Uithol voelt er niets voor om zelf de portemonnee te trekken. Volgens hem is dat de taak van de provincie, de beheerder van het hekwerk. De zwijnenproblematiek is bekend in Arnhem en staat op de agenda. ,,De Faunabeheereenheid Gelderland werkt samen met de lokale wildbeheereenheid en de gemeente Apeldoorn aan een plan van aanpak om met gerichte afschot verdere schade te voorkomen", vertelt woordvoerder Rianne Tol.

Of de provincie wil opdraaien voor een nieuw hek, wordt op dit moment nog in het midden gelaten. Uithol hoopt echter dat er haast wordt gemaakt, want zolang er geen structurele oplossing is gevonden, is de toekomst van 't Schinkel ongewis.