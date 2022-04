Gerrit (36) betrapt katalysatordief op heterdaad in Apeldoorn: ‘Hij zei dat ik moest oprotten’

Gerrit de Vree voelt zijn hartslag stijgen. Hij denkt meteen aan een televisie-uitzending van een paar maanden geleden, waarin gesproken wordt over de toename van katalysatordiefstal onder auto’s. Hij trekt snel zijn schoenen aan, sprint naar buiten en spreekt de man aan. Die is met een slijptol bezig onder de auto, schrikt en rolt onder het voertuig vandaan. ,,Hij stond op en begon meteen hard te schelden. Dat ik me er niet mee moest bemoeien, op moest rotten en dat hij aan het werk was. Dat bracht me even aan het twijfelen.”