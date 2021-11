Geschiedenis Apeldoorn komt tot leven met Bel Canto-kalender 2022

video Apeldoor­ner Frenck (64) redt het leven van zijn buurvrouw Hetty (58): ‘De hoop en verbazing in die ogen vergeet ik nooit meer’

Wanneer de nieren van Hetty van Toor het begeven moet ze op zoek naar een donor. Haar man en kinderen komen er niet voor in aanmerking en eindeloze dialyses en een anonieme donor lijken de enige optie. Maar dan komt buurman Frenck Baksteen in beeld. ,,Ik hoefde er niet lang over na te denken. Het was een once in a lifetime opportunity.’’

9 november