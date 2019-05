Geschiedenis ontdekken is kinderspel met in Apeldoorn gelanceerde app Go Veluwe

Nieuwerwets ontdekkingsreizen. Dat kan met de Go Veluwe-app. ,,Dit is echt een superleuke app, heel leuk om mee te spelen en leerzaam ook.’’

De Go Veluwe-app werd woensdag gelanceerd in het bijzijn van kinderburgemeester Sibel Özcan en Willem Bijleveld, de voorzitter van de Veluwe Alliantie. Het stationsgebouw in Apeldoorn en omgeving was het decor voor de app waarmee ontdekken kinderspel is.

Go Veluwe neemt je mee in de geschiedenis tijdens een gratis ontdekkingstocht, wordt beloofd. ‘Met deze app ontdekken kinderen (en hun ouders) op een sportieve manier de grote en kleine geheimen van de Veluwe. Go Veluwe wijst je de weg naar spannende, geheime gamelocaties op een fietsroute.’

Hoofdpersoon in de game is een kind dat in de tijdmachine van Go Veluwe per ongeluk vanuit het verleden naar het heden is geteleporteerd. De speler beleeft op elke locatie een game met Augmented Reality en vertelt de hoofdpersoon over de geschiedenis van die plek. De app is vanaf nu te downloaden en te spelen.

Telefoons

Kinderen genoten er gisteren alvast met volle teugen van. Zoals Emilie Schoolmeesters (11) uit Klarenbeek. Nadat ze de eerste opdracht heeft voltooid, vertelt ze over haar ervaringen. ,,Ik vind het echt superleuk, je leert een stuk van de geschiedenis en helemaal bijzonder is natuurlijk dat er vroeger helemaal geen telefoons waren. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, ze hebben de hele wereld overgenomen... Verder was het allemaal een stuk kaler hier dan nu.’’

Zusje Lara (10), ook druk in de weer met de app: ,,Ik vind het fijn dat je met deze app lekker in de buitenlucht bent, het is leerzaam, leuk én actief.’’ Emilie: ,,Beter dan dat Fortnite en FIFA wat ze allemaal binnen doen...’’

Prijsvraag

Go Veluwe is bedacht en ontwikkeld door Mathanje Huisman. De zogeheten outdoor adventure game is één van de prijswinnende plannen van Prijsvraag de Veluwe, uitgereikt door de provincie Gelderland in december 2017. ,,Hét doel is om iets leerzaams en leuks neer te zetten voor kinderen waarbij ze dus de hele Veluwe ontdekken’’, vertelt Huisman. ,,Het is op een moderne manier ontdekken en speuren.’’