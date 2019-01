Geschiedenisquiz Apeldoorn is kers op de taart

Apeldoorn en historie? Jazeker, dat gaat samen. Voorheen deden zelfs eigen inwoners daar wel eens cynisch over, maar dat beeld is gaan veranderen. En de belangstelling voor lokale geschiedenis en erfgoed blijft groeien. De Apeldoornse geschiedenisquiz die vrijdag wordt gehouden is de kers op de taart.

De quiz is deel van een feestje: de 75e editie van het Historisch Café. Vijf keer per jaar komen belangstellenden voor lokale historie samen om naar lezingen te luisteren en actuele ontwikkelingen te bespreken. Want een Deventer of Zutphen is Apeldoorn niet, maar er is genoeg boeiends. Ben Mouw, voorzitter van het Erfgoedplatform Apeldoorn, vertelt.

De belangstelling voor Apeldoornse geschiedenis is toegenomen. Waar blijkt dat uit?

,,Dat zie je aan de deelname aan activiteiten, en het aantal leden en donateurs van verenigingen. Zie bijvoorbeeld hoe enorm de Vereniging Oud Apeldoorn is gegroeid, met nu meer dan 2200 leden. Het Historisch Café is een paar jaar geleden uitgebreid van vier keer naar vijf keer per jaar.’’

Waar komt die interesse vandaan?



,,Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de volledige wereld dagelijks bij je binnen komt via allerlei media. Als reactie daarop koesteren mensen hun eigen omgeving meer. Ze willen aandacht vragen voor wat er nog is, en dat behouden. Daarnaast hebben ze belangstelling voor zaken die herinneringen oproepen aan vroeger.’’

Heeft Apeldoorn dan genoeg te bieden?

,,Er is meer waardering gekomen voor het gegeven dat hier rond 1900 heel waardevolle panden stonden. Veel van die jugendstil is er nu nog. Als je bijvoorbeeld in de Hoofdstraat omhoog kijkt, zie je heel wat.’’

Ligt daar ook de interesse van het publiek?

,,Ja, mensen hebben vooral belangstelling voor eind 19e, begin 20e eeuw, en voor de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Maar er is ook interesse in archeologie: de afgelopen jaren is duidelijker zichtbaar geworden dat er bijvoorbeeld met de ijzerwinning heel oude geschiedenis in deze regio ligt. Dat zie je ook dankzij voorwerpen die momenteel gevonden worden bij de renovatie van Paleis Het Loo.’’

Wat kunnen deelnemers aan de quiz vrijdag verwachten?

,,Er zijn vier thema's met elk 10 vragen: oud-Apeldoorn, monumenten, archeologie en Koninklijk Huis/Oranje. Ik ken eerlijk gezegd de vragen zelf niet, dus ik weet niet precies hoe moeilijk het is. Maar iedereen kan meedoen; wie voorag nog snel wat meer wil weten kan op www.geheugenvanapeldoorn.nl veel informatie vinden. En als je denkt ‘ik weet er echt te weinig van’, maar je bent wel geïnteresseerd, ben je ook welkom om te komen luisteren.’’

Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit, presenteert de quiz. Oud-burgemeester Fred de Graaf en CODA-directeur Carin Reinders vormen de jury. Opgeven, eventueel als team van maximaal vijf personen, kan via a.vanderhorst@coda-apeldoorn.nl. De bijeenkomst begint om 17 uur in CODA Museum.