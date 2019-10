Geschorste Erik Droogh nu definitief weg als directeur van Leisurelands

Twintig recreatiegebieden

Leisurelands is eigenaar van twintig recreatiegebieden op de Veluwe, de regio Nijmegen en in de Achterhoek en Liemers. Hieronder vallen onder meer Strand Horst in Ermelo, Kievitsveld in Epe, Bussloo bij Apeldoorn en de Zandenplas in Nunspeet. Leisurelands is in 1962 opgericht als de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV).