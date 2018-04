Geschuif met cijfers van thuiszitters in Apeldoorns onderwijs steekt

Het aantal thuiszitters in de gemeente Apeldoorn is gedaald van 35 naar 4. Het gaat om kinderen die ondanks de leerplicht niet naar school gaan. ,,De cijfers vertekenen. Dit is slechts een cosmetische ingreep'', zegt Jacqueline Hooiveld namens Ouderplatform055. ,,De definitie van thuiszitter is veranderd, maar daarmee zijn de achterliggende problemen van deze kinderen niet plotsklaps verdwenen.''

In de politieke markt wordt vanavond het jaarverslag leerplicht besproken. Uit de cijfers komt de daling van het aantal thuiszitters naar voren. De gemeente heeft de definitie van thuiszitter aangepast. Waar voorheen ook jongeren die vanwege psychische problematiek tijdelijk niet naar school konden werden meegeteld worden zij nu onder de noemer 'geoorloofd verzuim' aangemerkt.

Creatief boekhouden

,,Thuiszittende kinderen verdwijnen op deze manier onder het tapijt'', zegt Hooiveld. ,,Een vorm van creatief boekhouden. Alleen schiet je er niets mee op. De kinderen krijgen nog steeds geen onderwijs. Het werkt alleen het gesteggel in de hand. Wie is er verantwoordelijk voor de oplossingen en wie moet de kosten dragen? Het samenwerkingsverband in het onderwijs, of Jeugdzorg? Het wordt alleen nog lastiger om voor het kind de juiste plek in Apeldoorn te vinden.''

In een reactie laat de gemeente Apeldoorn weten dat de definitie is voor thuiszitters landelijk is aangepast. ,,Dat leerlingen nu niet bij de cijfers gemeld worden betekent niet dat ze vergeten worden'', zegt Nanne Dorren. ,,We hebben geen aanleiding te veronderstellen dat er op basis van de oude definitie grote verschillen zijn met het voorgaande schooljaar.''

Kolder

Het steekt Hooiveld dat het college van burgemeester en wethouders stelt dat voor de thuiszitters wel een passend aanbod is 'maar daar wordt geen gebruik van gemaakt'. ,,Dat komt over alsof de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Maar achter ieder kind zit een hele wereld. Het is de grootste kolder dat ouders niet zouden willen. Ze denken alleen anders over de geboden 'oplossing'. Het is veelzeggend dat in het hele stuk het belang van het kind niet wordt genoemd. In de driehoek kind, ouder, school speelt de school ook een belangrijke rol. Wij vragen ons wel eens af of daar alles goed gaat.''

Als reactie op de invoering van passend onderwijs is Ouderplatform055 opgericht. Doel van het platform is dat ouders de krachten bundelen door als groep betrokken te worden bij lokaal beleid. Daarnaast zien de aangesloten ouders het als een kans om kennis en ervaringen uit te wisselen.