Gespot in Apeldoorn Zuid: kledingwinkel PMC Boutique

Apeldoorn­se Juliana­kwar­tier af door oplevering 2 woon-zorgcom­plexen

Explorius Vastgoedontwikkeling en Nijhuis Bouw hebben de laatste twee woon-zorgcomplexen in het Julianakwartier in Apeldoorn opgeleverd aan het Bouwinvest Healthcare Fund. Met de oplevering van deze 42 zorgappartementen is het project, op de voormalige locatie van het Julianaziekenhuis, helemaal afgerond.