Gesprongen leiding zorgt voor modderstroom in Apeldoorn: tientallen woning zonder water

Corona laat zich stevig voelen bij Wittenborg; veel minder nieuwe studenten naar Apeldoorn

6:00 Corona laat zich stevig voelen op de internationale hogeschool Wittenborg in Apeldoorn. 150 nieuwkomers staan in de startblokken terwijl de hogeschool jaarlijks zo’n 350 nieuwe studenten begroet. ,,Door het onderwijs anders te organiseren kunnen we deze klap aan,’’ zeggen Peter Birdsall en zijn vrouw Maggie Feng, die samen de directie vormen van de particuliere hogeschool.