Gesprongen waterleiding zorgt voor 1,5 meter diep gat in stoep in Apeldoorn

OPROEP: Ben jij hartstoch­te­lijk songfesti­val­fan uit Oost-Nederland en ga je naar Tel Aviv?

6 mei Tel Aviv is vanaf dinsdag 14 mei het decor van het Songfestival. De Stentor is op zoek naar een hartstochtelijk Songfestivalfan die ‘onze’ Duncan in Israël gaat aanmoedigen. Ben jij die fan? Laat het de redactie weten.