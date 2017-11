Gestolen auto brandt uit in bosgebied Hoenderloo

Tijdwinst met snel asfalt? 'Met tegenwind is die winst zo verdwenen'

12:00 Wie de fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer aflegt, kan tien procent tijdwinstboeken. Of, in het geval van een e-bike, tien procent accuverbruik besparen. Door een nieuw soort asfalt. Weggegooid geld of mooie innovatie? ,,Ik moet het nog zien..."