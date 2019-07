Gestolen menwagen van gehandicapte Corrie (43) uit Apeldoorn nog altijd niet terecht

Haar droom opgeven wil zij nog steeds niet, maar haar eerste menwedstrijd in tijden kan de gehandicapte Apeldoornse Corrie Wegerif (43) niet rijden. De gestolen -speciaal voor haar aangepaste- menwagen is niet teruggevonden en geld voor een nieuwe is er vooralsnog niet. ,,De kans dat ik mijn wagen ooit nog terug zie is volgens de politie nihil.’’

Voor het eerst in tijden zou de Apeldoornse een wedstrijd rijden. Maar dat gaat niet door. Ze heeft een menwagen te leen voor een paar maanden, maar daar kan ze niet al te lang op rijden. ,,Oefenen wil wel, maar een wedstrijd niet. Als ik eraf kukel ben ik nog verder van huis.’’ Goed nieuws is er echter ook. Er heeft zich een 81-jarige weldoener gemeld bij Wegerif. ,,Hij wil een bepaald bedrag geven, hij wil niet openbaar maken om hoeveel geld het gaat. Ik ben daar heel blij mee.’’ Maar genoeg voor een nieuwe wagen is het niet.

Gestolen

Zo’n twee weken geleden kwam Wegerif aan bij Stal Buiten Vaassen, waar haar paard en menwagen staan. Maar de menwagen stond er niet. Ze was een paar dagen niet langs geweest, omdat de sterfdag van haar moeder haar zwaar viel. Zowel fysiek als mentaal lukte het haar niet te gaan rijden. Wanneer de menwagen precies is gestolen, weet zij dan ook niet.

De menwagen die is gestolen. © Corrie Wegerif

Aanrijding

Mennen is Wegerifs lust en haar leven. De menwagen was speciaal voor haar op maat gemaakt, met een speciale vering en zitting. Want dat is nodig, in verband met haar handicap. Toen Wegerif negentien jaar was, werd zij aangereden door een auto. Het veranderde haar leven. Ze kreeg posttraumatische dystrofie en had zenuwschade in haar onderrug. De pijn werd steeds erger en ze is nu aan een rolstoel gebonden. Elektroden tegen haar ruggenmerg moeten wat verlichting geven, maar alsnog slikt de Apeldoornse dagelijks zware pijnmedicatie.

Operatie

De Apeldoornse kreeg een groot deel van de zesduizend euro kostende menwagen gesponsord. Daardoor staat dit bedrag niet op de factuur en is er een grote kans dat zij dit gesponsorde deel niet uitbetaald krijgt van de verzekering. Binnenkort wordt daarover meer bekend. Ze zou deze zomer een paar wedstrijden rijden en vervolgens opnieuw geopereerd worden, omdat een van haar elektrodes is verschoven. Die wedstrijden zitten er nu waarschijnlijk niet in.

Opgeven

Toch blijft ze rijden. ,,Oefenen. Om mijn paard in conditie te houden, maar ook om mijn hoofd leeg te maken. Ik kan deze sport niet opgeven.’’ Want dat zit niet in haar aard. ,,Ik vind het steeds een misselijke streek en ik baal als een stekker dat ik geen zicht heb op een nieuwe wagen. Maar opgeven, dat zit niet in mij.’’