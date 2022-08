Gestolen wagen in brand gestoken op bedrijventerrein in Apeldoorn

Aantal camperbe­drij­ven stijgt snel (net als de verkoop)

Het aantal camperbedrijven in Nederland groeit als kool. Dat past in de trend dat Nederlanders steeds vaker met campers op vakantie gaan. Corona gaf dat nog eens een extra boost. De afgelopen vijf jaar kwamen er ruim 350 camperbedrijven bij. De teller staat nu op 836 (een plus van 78 procent). Vooral in Gelderland kun je met 146 camperbedrijven goed terecht.

16 augustus