‘Gevaarlijkste kruispunt van Gelderland’ gaat dit weekeinde eindelijk op de schop

video + update Nog een rijstrook afgesloten op A50, vertraging ten einde na ongeval bij Arnhem

19 augustus Wie vanuit Apeldoorn of Zwolle naar Arnhem wil kon vanmiddag beter via Barneveld omrijden. Er stond een file van meer dan 10 kilometer voor knooppunt Waterberg. Inmiddels is nog maar 1 rijstrook afgesloten en is er nauwelijks file meer. Bij een ongeval op de A50 zijn donderdag meerdere voertuigen beschadigd geraakt. Ook een rolstoelbus was betrokken bij de botsing.