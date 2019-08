Gevonden lichaam appartement Lekstraat Apeldoorn: geen misdrijf

Kamps doet taakstraf | VIDEO Taakstraf bij kringloop Foenix in Apeldoorn: ‘Ach, het is hier wel gezellig’

10:00 Taakstraffers, bij kringloop Foenix in Apeldoorn hebben ze er ruime ervaring mee. Tientallen mensen helpen er jaarlijks bij het in ontvangst nemen van goederen. Rechtbankjournalist Ronald Kamps ging er kijken in zijn serie over werkstraffen