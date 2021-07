Gewelddadige vrijheidsberoving van Zutphenaar nog vol raadsels

Netbeheer­ders waarschu­wen: ‘Iedereen gaat last krijgen van krapte op stroomnet’

29 juli Langer wachten op een aansluiting of extra capaciteit, voor bijvoorbeeld een laadpaal of warmtepomp: ondernemers en consumenten krijgen in toenemende mate last van de schaarste op het stroomnet. Netbeheerders waarschuwen bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers.