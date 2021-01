Gewonde afgevoerd na steekpartij in Apeldoorn, 20-jarige verdachte zit vast

Bestuurder ziet afslaande bestelbus over het hoofd en klapt er vol achterop in Apeldoorn

11 januari Een automobilist klapte vanmiddag achterop een bestelbus op de Europaweg in Apeldoorn. Eén inzittende is nagekeken in de ambulance en hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.