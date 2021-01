Gewonde afgevoerd na steekpartij in Apeldoorn, 26-jarige verdachte zit vast

De Apeldoorn­se wijk Zuidbroek krijgt eindelijk zijn skatebaan, maar de vraag is van welk geld

8 januari Komt de skatebaan er nou wel of niet? Eerst beloofde de Apeldoornse wethouder Wim Willems de kinderen een skatebaan, maar diezelfde wethouder wees later een subsidieaanvraag van wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek af. Nu is er dan toch witte rook. De gemeente stemt in met de skatebaan, alleen is nog wel onduidelijk van welk geld ze dat gaat betalen.