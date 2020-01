Gewonde bij aanrijding in Wenum-Wiesel

VIDEO Anita werkt bij de meldkamer in Apeldoorn: ‘Emotie is echt voelbaar door de lijn heen’

6:25 Hoe zou jij reageren als iemand aan de telefoon vertelt dat hij net een ander - per ongeluk - heeft doodgereden? Met een video waarin centralist Anita van de meldkamer in Apeldoorn over juist die ervaring vertelt, probeert de politie op sociale media nieuwe collega’s te werven voor de meldkamer. Het laat volgens de politie zien hoe heftig dat werk soms kan zijn.