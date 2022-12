Gewonde bij botsing auto en bestelbusje Apeldoorn

Gemeenten leggen noodfond­sen aan voor naderende armoedeval door energie­prij­zen en inflatie

Steeds meer gemeenten in de regio richten noodfondsen op om mensen die door de energiecrisis en de stijgende inflatie in de problemen komen, de helpende hand te bieden. Bij vrijwel alle gemeenten is een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat voor hulp aanklopt. Van een hausse van probleemgevallen is nu geen sprake.

22 december